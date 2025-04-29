Вэнс заявил, что Украина не выиграет при продолжении конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал тревожную оценку перспектив украинского конфликта во время интервью в онлайн-шоу Чарли Кирка. По его мнению, продолжающиеся боевые действия не приведут к победе Украины, как ошибочно полагают некоторые СМИ, а напротив — создадут реальную угрозу ядерной эскалации.