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Вэнс заявил, что Украина не выиграет при продолжении конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал тревожную оценку перспектив украинского конфликта во время интервью в онлайн-шоу Чарли Кирка. По его мнению, продолжающиеся боевые действия не приведут к победе Украины, как ошибочно полагают некоторые СМИ, а напротив — создадут реальную угрозу ядерной эскалации.

Источник: Life.ru

Вэнс подчеркнул, что распространённый в медиасреде сценарий, согласно которому Россия через несколько лет «не выдержит», а Украина восстановит контроль над всеми территориями, не соответствует действительности.

«Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну», — заявил он.

Ранее Вэнс предложил заморозить границы на Украине на нынешнем уровне. Кроме того, он обозначил позицию Вашингтона, заявив, что США готовы выйти из переговорного процесса, если стороны не примут предложенный американской стороной вариант урегулирования.