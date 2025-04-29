Патрушев: Контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о режиме перемирия в честь 80-летия Победы. Оно начнётся в полночь 8 мая и завершится в полночь 11 мая. В этот период Россия приостановит все боевые действия в зоне специальной военной операции. Глава российского государства также призвал Киев поддержать режим прекращения огня, и этот жест уже зафиксировали в ООН.