Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий назвал подлостью попытки ФРГ помешать Нечаеву почтить память солдат

В ЛДПР отреагировали на действия немецких властей против посла РФ в ФРГ Нечаева.

Источник: Комсомольская правда

Как заявил председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, действия немецких властей, препятствующие российскому дипломату возложить цветы к мемориалу павшим воинам — возрождение нацистской идеологии и вопиющий акт вандализма. Об этом Слуцкий рассказал в беседе с сайтом aif.ru.

«История, о которой речь — в духе продолжения линии по пересмотру итогов Второй мировой войны, попыток реваншизма и реинкарнации фашизма. Настоящая подлость и кощунство», — сказал Слуцкий.

Слуцкий процитировал позицию посла Нечаева: российскому дипломату не требуется никаких особых разрешений для участия в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы и жертвам нацистского режима в Берлине.

Напомним, что ранее немецкие власти развернули настоящую кампанию против российского посла в Германии Сергея Нечаева после участия того в памятных мероприятиях к юбилею Зееловской операции. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок открыто допустила задействование правоохранительных органов для пресечения возможных новых акций памяти. Тогда Слуцкий подробно остановился на вопросе, какие круги заинтересованы в пересмотре послевоенного миропорядка.