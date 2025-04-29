Как заявил председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, действия немецких властей, препятствующие российскому дипломату возложить цветы к мемориалу павшим воинам — возрождение нацистской идеологии и вопиющий акт вандализма. Об этом Слуцкий рассказал в беседе с сайтом aif.ru.
«История, о которой речь — в духе продолжения линии по пересмотру итогов Второй мировой войны, попыток реваншизма и реинкарнации фашизма. Настоящая подлость и кощунство», — сказал Слуцкий.
Слуцкий процитировал позицию посла Нечаева: российскому дипломату не требуется никаких особых разрешений для участия в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы и жертвам нацистского режима в Берлине.
Напомним, что ранее немецкие власти развернули настоящую кампанию против российского посла в Германии Сергея Нечаева после участия того в памятных мероприятиях к юбилею Зееловской операции. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок открыто допустила задействование правоохранительных органов для пресечения возможных новых акций памяти. Тогда Слуцкий подробно остановился на вопросе, какие круги заинтересованы в пересмотре послевоенного миропорядка.