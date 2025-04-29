Напомним, что ранее немецкие власти развернули настоящую кампанию против российского посла в Германии Сергея Нечаева после участия того в памятных мероприятиях к юбилею Зееловской операции. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок открыто допустила задействование правоохранительных органов для пресечения возможных новых акций памяти. Тогда Слуцкий подробно остановился на вопросе, какие круги заинтересованы в пересмотре послевоенного миропорядка.