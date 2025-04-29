Франция и другие страны Европы должны не забывать уроки истории и стремиться к сотрудничеству с Россией в рамках формирования нового миропорядка, заявил внук первого французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль.
«Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, как много выиграли Франция и Европа, работая вместе с Россией, чтобы сделать Францию, Европу и Россию процветающими странами со сбалансированными, мирными и искренними отношениями», — сказал он.
на конференции, посвященной вкладу русских героев в движение Сопротивления во Франции.
Мероприятие проходило в Русском доме науки и культуры в Париже. Де Голль отметил, что Россия и нынешняя администрация США выступают за мир и не хотят столкновений.
По мнению внука первого президента республики, Франции следует сыграть свою роль в создании будущего многополярного мира в рамках объединения БРИКС. Потомок генерала подчеркнул, что его строительство уже ведётся.
В рамках этой деятельности Де Голль призвал противостоять дезинформации и защищать историю, объединяющую Россию и Францию. Он уточнил, что особого внимания требует период совместной борьбы стран против нацистской Германией.
«Это наш долг перед нашими детьми, потому что наши дети — это будущее», — добавил потомок президента первого французского президента.
Напомним, 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время вручения ордена Дружбы президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлю Киде заявил, что Франция периодически посылает сигналы России о готовности решать возникшие проблемы, однако делает это «шёпотом». Глава российского МИД отметил, что в указанной европейской стране наблюдается внедрение ложного, грубого и примитивного объяснения ситуации вокруг Украины. Лавров назвал это обстоятельство печальным.