В ходе учений НАТО в приграничных с Россией районах отрабатываются оперативные планы, включающие возможный захват Калининградской области и нанесение ударов по стратегическим ядерным арсеналам. Об этом предупредил в интервью ТАСС помощник президента РФ глава Морской коллегии Николай Патрушев.
«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области», — сказал Патрушев.
Патрушев отметил, что британский премьер-министр Кир Стармер пытается запугать Россию, ссылаясь на сомнительную боеспособность устаревшего британского флота и его ядерный потенциал. К этим заявлениям, по словам помощника президента, присоединяются и другие западные политики, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.
Однако ранее британская газета Financial Times сообщала, что сразу после поражения Украины НАТО может попросту развалиться из-за страха перед Россией.