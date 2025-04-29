Патрушев сообщил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области

Патрушев отметил, что британский премьер-министр Кир Стармер пытается запугать Россию, ссылаясь на сомнительную боеспособность устаревшего британского флота и его ядерный потенциал. К этим заявлениям, по словам помощника президента, присоединяются и другие западные политики, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.