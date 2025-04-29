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Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал успехи своей администрации как «исторические» после 100 дней на посту. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов», — написал Трамп.

Он отметил, что намерен привлекать в свою команду новых специалистов, являющихся «компетентными и трудолюбивыми патриотами». С их помощью он планирует вести США к «золотому веку».

Тем не менее, результаты недавнего опроса местных СМИ показывают, что Трамп получил самый низкий рейтинг одобрения после 100 дней на должности. Согласно исследованиям, 55% американцев не поддерживают его деятельность, тогда как 39% оценили её положительно.