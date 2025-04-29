Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов», — написал Трамп.
Он отметил, что намерен привлекать в свою команду новых специалистов, являющихся «компетентными и трудолюбивыми патриотами». С их помощью он планирует вести США к «золотому веку».
Тем не менее, результаты недавнего опроса местных СМИ показывают, что Трамп получил самый низкий рейтинг одобрения после 100 дней на должности. Согласно исследованиям, 55% американцев не поддерживают его деятельность, тогда как 39% оценили её положительно.