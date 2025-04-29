Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы

Тем не менее, результаты недавнего опроса местных СМИ показывают, что Трамп получил самый низкий рейтинг одобрения после 100 дней на должности. Согласно исследованиям, 55% американцев не поддерживают его деятельность, тогда как 39% оценили её положительно.