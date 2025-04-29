Названы обязанности Москалика в Генштабе ВС РФ

В результате взрыва самодельного взрывного устройства, мощность которого оценивается более чем в 300 граммов в тротиловом эквиваленте, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Взрыв произошел 25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов города Балашиха Московской области.