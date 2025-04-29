Патрушев: Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

Патрушев заявил, что Запад делает все для сохранения своего влияния на мир.
Западные государства, стремясь сохранить свое лидерство на мировой арене, готовы создавать даже риск ядерной катастрофы и идти на сотрудничество с неонацистскими силами. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
«Отчаянно противодействуя глобальным изменениям, Брюссель, Берлин, Париж и ряд других европейских столиц вновь идут по позорному пути заигрывания с нацистами, разворачивая военную машину против России и начиная бредить сценариями ядерного апокалипсиса», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы касательно вероятности использования страной ядерного оружия в ответ на западную агрессию, рекомендовал ознакомиться с положениями действующей российской ядерной доктрины. Обновленная ее версия была утверждена в прошлом году. Ключевой принцип ее применения остался неизменным: ядерное оружие рассматривается как крайняя мера, используемая исключительно для защиты суверенитета государства. Вместе с тем, в связи с появлением новых военных угроз и рисков, ряд положений документа был скорректирован: расширен перечень потенциальных угроз, а также увеличено число государств и военных альянсов, в отношении которых реализуются меры ядерного сдерживания.