Патрушев: Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы касательно вероятности использования страной ядерного оружия в ответ на западную агрессию, рекомендовал ознакомиться с положениями действующей российской ядерной доктрины. Обновленная ее версия была утверждена в прошлом году. Ключевой принцип ее применения остался неизменным: ядерное оружие рассматривается как крайняя мера, используемая исключительно для защиты суверенитета государства. Вместе с тем, в связи с появлением новых военных угроз и рисков, ряд положений документа был скорректирован: расширен перечень потенциальных угроз, а также увеличено число государств и военных альянсов, в отношении которых реализуются меры ядерного сдерживания.