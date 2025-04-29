Как указывается в материале, эти меры привели к неожиданным последствиям — вместо укрепления позиций США они серьёзно подорвали доверие к Америке как к надёжному экономическому партнёру. Китай, напротив, умело воспользовался ситуацией, позиционируя себя как более стабильный и предсказуемый рынок для международных партнёров.
Особое внимание в материале уделяется негативному влиянию тарифов на внутреннюю экономическую ситуацию в США. Вопреки предвыборным обещаниям Трампа о контроле над инфляцией и росте доходов населения, принятые меры дали обратный эффект. Редакция проводит параллель с 1971 годом, когда решение Ричарда Никсона о выходе из Бреттон-Вудской системы вызвало масштабные экономические потрясения. Авторы предупреждают, что без серьёзной корректировки курса торговая политика может поставить крест на втором президентском сроке Трампа.
Ранее президент США упомянул о потенциальном снижении импортных пошлин на товары из Китая. Тем не менее, он подчеркнул, что эти тарифы никогда не будут полностью отменены. В свою очередь, Китай также отменил пошлины на ряд интегральных схем, поступающих из Соединённых Штатов.