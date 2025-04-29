Крест на втором сроке Трампа: Западные СМИ назвали Китай победителем в торговой войне с США

Ранее президент США упомянул о потенциальном снижении импортных пошлин на товары из Китая. Тем не менее, он подчеркнул, что эти тарифы никогда не будут полностью отменены. В свою очередь, Китай также отменил пошлины на ряд интегральных схем, поступающих из Соединённых Штатов.