Патрушев: Британия рвется в Черное море

Ранее было достигнуто соглашение о безопасном судоходстве в регионе — «Черноморские инициативы». Это произошло в ходе переговоров делегаций из России и США в Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что документ содержит много нюансов и деталей, в связи с этим работа по соглашению продолжается.