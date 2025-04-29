Бербок призвала к тесному сотрудничеству НАТО на Балтике из-за России

За последние полтора года в этом регионе произошли несколько крупных инцидента с повреждением кабелей. Как отмечала The Wall Street Journal, по крайней мере в четырех из них участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или перевозившие российские грузы. В качестве примера издание приводило повреждение кабеля EstLink 2, по подозрению в котором Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, а также китайский сухогруз Yi Peng 3, оборвавший подводный кабель связи C-Lion1. Финляндия, Германия и другие страны НАТО, расследуя эти ЧП и другие подобные инциденты, не нашли никаких подтверждений, что они связаны с Россией или властями других стран.