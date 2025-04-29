Бербок призвала к тесному сотрудничеству НАТО на Балтике из-за России

Европейские страны, имеющие выход к Бартийскому морю, должны укрепить сотрудничество из-за «продолжающихся гибридных угроз со стороны России», считает исполняющая обязанности МИД Германии Анналена Бербок.
«Благодаря усилению патрулирования НАТО, более тесному обмену информацией и совместным учениям мы еще больше повысим безопасность в регионе Балтийского моря», — заявила политик в преддверии встречи с коллегами из стран Северной Европы и Балтии (цитата по DPA). Саммит пройдет на датском острове Борнхольм.
По словам Бербок, Балтийское море «тесно связывает людей, экономику и демократию» европейских стран, но в то же время отчетливо видно, «что ситуация с гибридной угрозой стала крайне серьезной». Она предупредила о риске обрыва подводных кабелей и повреждения линий передачи данных.
За последние полтора года в этом регионе произошли несколько крупных инцидента с повреждением кабелей. Как отмечала The Wall Street Journal, по крайней мере в четырех из них участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или перевозившие российские грузы. В качестве примера издание приводило повреждение кабеля EstLink 2, по подозрению в котором Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, а также китайский сухогруз Yi Peng 3, оборвавший подводный кабель связи C-Lion1. Финляндия, Германия и другие страны НАТО, расследуя эти ЧП и другие подобные инциденты, не нашли никаких подтверждений, что они связаны с Россией или властями других стран.
В Кремле называли обвинения в адрес Москвы безосновательными и абсурдными. В российском МИДе заявили, что Запад таким образом хочет ограничить экспорт российской нефти.
В январе НАТО запустило миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для защиты критической инфраструктуры стран — членов альянса в Балтийском регионе — такой как кабели передачи данных и энергии, газопроводов и морских ветряных электростанций. Государства блока решили создать флот морских беспилотников для патрулирования. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что военным страны разрешат реагировать на угрозы силой в том числе в исключительной экономической зоне.