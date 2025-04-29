В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

ОТТАВА, 29 апреля. /ТАСС/. Голосование на внеочередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде. Как проинформировал канадский избирком, последние участки закрылись в 19:00 по местному времени на тихоокеанском побережье страны (05:00 мск).
Первыми — в 19:00 по времени Оттавы (02:00 мск) — голосование завершили жители острова Ньюфаундленд, который является самой восточной точкой Канады, а в 21:30 (04:30 мск) закрылись участки в наиболее густонаселенных канадских провинциях Квебек и Онтарио.
В понедельник в Канаде проходят 45-е выборы в Палату общин (нижняя палата парламента). Борьба идет за 343 мандата, для формирования правительства большинства победитель должен получить 172 кресла. Лидер победившей партии станет премьер-министром страны.
Очередные выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после того, как бывший премьер Джастин Трюдо в начале марта ушел в отставку с постов главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады, его преемник Карни объявил о проведении 28 апреля досрочных выборов.
Избирком Канады начал публиковать предварительные данные голосования сразу после закрытия участков на востоке страны. В настоящее время правящая Либеральная партия Канады набирает 51% голосов избирателей, а оппозиционная Консервативная партия Канады — 39%. Остальные партии — не более 4% голосов.