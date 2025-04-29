В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

Очередные выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после того, как бывший премьер Джастин Трюдо в начале марта ушел в отставку с постов главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады, его преемник Карни объявил о проведении 28 апреля досрочных выборов.