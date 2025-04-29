Американские и российские представители готовы к разрешению конфликта в Черном море. Стороны заинтересованы в обеспечении безопасности в акватории. Однако Киев всё ещё намерен дестабилизировать ситуацию, заявил помощник президента России Николай Патрушев, цитирует ТАСС. Он сообщил, что Вашингтон и Москва продолжат добиваться цели. Они планируют нормализовать торговлю в Черном море. Однако следующий шаг должен быть за Киевом. Черноморская инициатива невозможна без твердого решения Украины. «Очевидно, что основным фактором дестабилизации в черноморском регионе остаются действия украинской армии и воюющих на ее стороне наемников», — подытожил Николай Патрушев. Он также добавил, что контуры победы России на спецоперации уже прослеживаются. Солдаты сражаются во имя искоренения идеологии нацизма.