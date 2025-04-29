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Патрушев назвал Киев главным виновником дестабилизации в Черном море

Ответственность за ухудшение ситуации в Черном море возлагается на Киев. При это Москва и Вашингтон проявляют заинтересованность в обеспечении безопасности судоходства в данном регионе в рамках «Черноморских инициатив» и предпринимают соответствующие шаги для достижения этой цели, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что Киев должен сделать шаг к обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Ответственность за ухудшение ситуации в Черном море возлагается на Киев. При это Москва и Вашингтон проявляют заинтересованность в обеспечении безопасности судоходства в данном регионе в рамках «Черноморских инициатив» и предпринимают соответствующие шаги для достижения этой цели, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Очевидно, что основным фактором дестабилизации в черноморском регионе остаются действия украинской армии и воюющих на ее стороне наемников», — заявил Патрушев в ходе интервью для ТАСС. Кроме того, отвечая на вопрос о перспективах улучшения ситуации с судоходством на фоне российско-американских переговоров, в том числе по черноморской инициативе, Николай Патрушев подчеркнул, что дальнейшие действия должны исходить от украинской стороны.