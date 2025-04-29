MWM: эсминец КНДР «Чхве Хен» на 50% превосходит европейские аналоги

Новый эсминец военно-морского флота Корейской народной армии «Чхве Хен» по своей огневой мощи превосходит европейские аналоги более чем на 50%, написал журнал Military Watch Magazine (MWM).
По словам авторов публикации, водоизмещение корабля составляет 5000 тонн, что делает его одним из крупнейших морских судов в мире. Кроме того, они отмечают, что «Чхве Хен» имеет достаточно внушительный для своей мощи набор вооружений.
«Арсенал корабля состоит из 74 вертикальных пусковых установок, обеспечивающих сопоставимый уровень огневой мощи с гораздо более крупными эсминцами», — напомнили авторы.
В статье уточняется, что американские суда класса Zumwalt, водоизмещение которых превышает 14 тысяч тонн, имеют 80 установок подобного типа.
Напомним, 26 апреля стало известно, что на судостроительной верфи Нампхо состоялась торжественная церемония спуска на воду первого эсминца КНДР нового поколения. В мероприятии принял участие глава государства Ким Чен Ын. Лидер КНДР назвал это событие «важной точкой отсчета на пути к строительству передовой морской державы».