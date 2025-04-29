Остановится ли огонь в зоне СВО: позиции Кремля, Киева и Вашингтона

В Кремле заявили, что новое перемирие было введено из гуманитарных соображений.
Президент РФ Владимир Путин распорядился о введении трехдневного режима прекращения огня на Украине в честь Победы в Великой Отечественной войне. В случае нарушения данного перемирия со стороны ВСУ, российская армия ответ «эффективно и адекватно». В ответ на мирную инициативу России в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп четко дал понять свое желание постоянного прекращения огня. А украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители киевского режима и вовсе отвергли идею трехдневного перемирия. О позициях Кремля, Киева и Вашингтона, а также о причинах введения нового режима прекращения огня — в материале URA.RU.
Путин объявил перемирие.
Путин заявил о новом перемирииФото: Роман Наумов © URA.RU.
Президент России приказал ввести режим прекращения огня на три дня во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие начнется с 00:00 8 мая и закончится 00:00 11 мая. Все боевые действия ВС РФ в этот период будут приостановлены.
В Кремле понадеялись на ответные шаги Киева. Однако в случае нарушения данного режима со стороны Украины, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ». В Кремле подчеркнули, что Москва готова на мирные переговоры без предварительных условий.
Трамп выступил за 30-дневное перемирие.
Трамп хочет постоянного прекращения огняФото: Official White House / Shealah Craighead.
Президент США четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня. Так отреагировала на приказ Путина о новом трехдневном перемирии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта в будущем. По его мнению, президенты обеих сторон должны начать переговоры и совместно выработать решение, способствующее прекращению противостояния.
Зеленский отверг предложение Путина.
Зеленский заявил, что Украине нужно перемирие хотя бы на 30 днейФото: Официальный сайт президента Украины.
Украинский лидер завяил, что новое трехдневное перемирие, объявленное Россией, — это «попытка манипуляции» с ее стороны. Он отметил, что основу реальной дипломатии может дать только 30-дневное прекращение боевых действий — немедленное, полное и безусловное. По словам Зеленского, Украина якобы еще в марте согласилась на предложение Трампа о полном прекращении огня.
Так же на предложение российской стороны отреагировали и в украинском МИД. Глава министерства Андрей Сибига призвал Россию ввести 30-дневное перемирие, оно, по его словам, якобы может начаться с любой даты. Он и другие представители киевской власти, в частности, советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная, назвали предложение Москвы о перемирии тактическим ходом, сделанным якобы «просто для парада». При этом никаких ответных инициатив по объявлению какого-либо перемирия, который бы приблизил стороны к мирному урегулированию конфликта, из Киева не поступало.
В Киеве хотят сделать ответ российскому параду на 9 маяФото: Валентина Свистунова © URA.RU.
В апреле Зеленский пригласил европейских лидеров в Киев. Он сообщил, что 9 мая в украинской столице должна пройти встреча «коалиции желающих», которая станет ответом на празднование Великой победы в Москве, а также продемонстрирует некую дипломатическую силу Запада. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции, страны, которая на пару с Великобританией возглавляет «коалицию», согласился приехать на Украину в эту дату.
Помимо этого, украинский лидер утвердил продление военного положения и мобилизации в стране после 9 мая. Таким образом, 90-дневное продление станет 15-м с 2022 года и будет действовать до 6 августа.
Ключевым мотивом заявлений Киева о трехдневном перемирии является пресечение любых реальных мирных инициатив, заявил политолог, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин в беседе с Lenta.ru. По его словам, требования безусловного прекращения огня на 30 дней заранее обречены на провал, поскольку когда Россия шла навстречу Украине во время стамбульских переговоров в 2022 году, последняя ее обманула, воспользовавшись передышкой для перевооружения и подготовки к дальнейшим боевым действиям.
В Кремле отреагировали на перемирие.
Матвиенко объяснила идею Путина.
Матвиенко заявила о готовности России к переговорамФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Российский президент приказал ввести трехдневный режим прекращения огня для того, чтобы продемонстрировать стремление России к установлению долгосрочного мира и возобновлению переговоров с Украиной, которые были прерваны по инициативе последней в 2022 году.
«Это подтверждение нашей последовательности в диалоге с Соединенными Штатами Америки и наше желание добиться устойчивого, постоянного мира. Мы готовы к переговорам», — рассказала Матвиенко.
Песков прокомментировал новое прекращение огня.
Вводя трехдневный режим прекращения боевых действий, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера. Этот шаг подчеркивает готовность российской стороны к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как новое перемирие должно повлиять на Запад.
Запад должен понять недоговороспособность УкраиныФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Установленное Россией перемирие еще нагляднее покажет Западу нежелание ВСУ и Киева прекращать вооруженный конфликт. «После очередного нарушения Запад лишний раз убедиться в том, что Украина недоговороспособна», — сообщил URA.RU кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.
Кроме того, по словам подполковника, европейским политикам, вероятно, придется пересмотреть свои жесткие подходы к России. Представленные российским президентом мирные предложения и объявленное прекращение огня демонстрируют готовность Москвы к переговорам. Они также дают понять, что с Россией возможно заключение устойчивых мирных соглашений. Однако Иванников отметил, что для Зеленского начало переговоров и полное прекращение боевых действий означают полный провал всей действующей власти в Киеве, поскольку современная экономика Украины в значительной степени зависит от военной поддержки западных государств.
Как Украина отреагировала на прошлое, пасхальное перемирие.
Прошлое перемирие продлилось с 18:00 19 до 00:00 21 апреля. ВС РФ в это время воздерживались от любых военных действий.
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Сначала украинская сторона проигнорировала предложение Путина о пасхальном перемирии. Однако позже Зеленский заявил, что поддерживает эту идею и даже предложил продлить прекращение огня на 30 дней после 20 апреля. Однако Украина не соблюла перемирия.
За 30 часов режима прекращения огня ВСУ нарушили его условия около 4900 раз. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что Киев ни одного часа не выполнял объявленное Россией перемирие.
По данным зарубежных СМИ, в частности, BBC, украинские войска якобы получили приказ о прекращении огня. Однако данный приказ был, вероятно, отвергнут.
Днем 20 апреля Минобороны России сообщило о том, что ВСУ применили 48 дронов для удара по российским территориям, а также 444 раза обстреляли позиции ВС РФ. Помимо этого, около 900 дронов атаковали позиции российской армии и приграничные области: Брянскую, Курскую и Белгородскую области.