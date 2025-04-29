Остановится ли огонь в зоне СВО: позиции Кремля, Киева и Вашингтона

Так же на предложение российской стороны отреагировали и в украинском МИД. Глава министерства Андрей Сибига призвал Россию ввести 30-дневное перемирие, оно, по его словам, якобы может начаться с любой даты. Он и другие представители киевской власти, в частности, советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная, назвали предложение Москвы о перемирии тактическим ходом, сделанным якобы «просто для парада». При этом никаких ответных инициатив по объявлению какого-либо перемирия, который бы приблизил стороны к мирному урегулированию конфликта, из Киева не поступало.