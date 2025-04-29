При этом украинское издание «Страна», которое цитирует артиста, указало, что подобные призывы идут вразрез с нормами конституации страны, где закреплены гарантии свободного развития и использования русского языка. Ранее в украинском парламенте неожиданно осознали юридическую невозможность введения запрета на русский язык в школах — как во время занятий, так и на переменах. Так, Верховная рада Украины попросту не смогла запретить русский язык, поняв, что подобные ограничения нарушили бы стандарты Европейского Союза, членства в котором так добивается Киев.