В российском МИД отреагировали на дискриминационные призывы на Украине о физическом насилии над детьми за использование русского языка. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила подобные радикальные призывы на Украине. В публикации в Telegram-канале дипломат привела в пример шокирующие заявления украинского артиста пропагандирующего подобные методы.
«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Захарова.
Она также подчеркнула, что истинный патриотизм невозможно привить через насилие и унижение, сославшись на абсурдность методов, предлагаемых некоторыми украинскими радикалами.
«Гордость за свою страну “бутылкой по голове” не вобьешь, только выбить что-нибудь можно», — заключила представитель МИД РФ.
В пример Захарова привела ситуацию со Швейцарией. Так, дипломат задалась риторическим вопросом: «Представляете ТАКОЕ сказал бы кто-то в Швейцарии?». Дипломат акцентировала, что эта страна спонсирует подобную политику нынешнего киевского руководства.
Накануне актер театра и кино украинский актер Богдан Бенюк выступил с шокирующим предложением применять физические наказания к детям, говорящим на русском языке. По словам Бенюка, подобные меры помогут искоренить использование этого языка.
При этом украинское издание «Страна», которое цитирует артиста, указало, что подобные призывы идут вразрез с нормами конституации страны, где закреплены гарантии свободного развития и использования русского языка. Ранее в украинском парламенте неожиданно осознали юридическую невозможность введения запрета на русский язык в школах — как во время занятий, так и на переменах. Так, Верховная рада Украины попросту не смогла запретить русский язык, поняв, что подобные ограничения нарушили бы стандарты Европейского Союза, членства в котором так добивается Киев.