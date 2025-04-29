Маск считает, что Китаю грозит демографический кризис

В январе 2025 года Государственное статистическое управление КНР сообщило, что население Китая продолжило сокращаться и в 2024 году уменьшилось на 1,39 млн человек, до 1,40828 млрд граждан. В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 году показатель снизился еще на 2,08 млн человек.