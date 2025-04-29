Экс-глава Центробанка Англии сохранил пост премьер-министра Канады

Либеральная партия одержала победу на досрочных парламентских выборах в Канаде, которые прошли 28 апреля, сообщают CTV и CBS.
Окончательные итоги пока не подведены. По прогнозу CBS, либералы получат 158 мест из 343 в Палате общин, а их главные соперники из Консервативной партии — 148. У Квебекского блока — 25 депутатских мандатов, а Новой демократической партии (NDP) — десять. Чтобы сформировать правительство большинства, нужно получить 172 места.
Лидер Либеральной партии, 60-летний Марк Карни тем самым сохранил за собой пост премьера-министра, на котором он сменил ушедшего в отставку Джастина Трюдо. По инициативе Карни и состоялись досрочные выборы: он обратился с соответствующей просьбой к генерал-губернатору страны Мэри Саймон в конце марта. Плановые выборы должны были пройти лишь в октябре.
В конце декабря на фоне стремительного падения рейтингов Трюдо шансы либералов на сохранение власти выглядели крайне низкими — у консерваторов было более чем 20-процентное преимущество. Однако смена руководства в Либеральной партии помогла ей не просто сократить разрыв, но и обойти своих оппонентов на несколько процентных пунктов, согласно опросам общественного мнения. Сам Карни в канун выборов также пользовался большим доверием общественности, чем его оппонент-консерватор Пьер Пуальевр: их рейтинги одобрения составляли 46% и 39%, соответственно, следует из исследования Abacus.
Чем известен Марк Карни и какую политику он будет проводить
В отличие от более юного Пуальевра, Карни — новичок в политике. В 1988 году он получил степень бакалавра по экономике в Гарварде, где играл за университетскую хоккейную команду. В Оксфорде он получил магистерскую и докторскую степени, продолжая заниматься хоккеем. Параллельно с учебой начал работать в Goldman Sachs и за 13 лет успел поработать в филиалах компании в Бостоне, Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Торонто.
В 2003 году Карни покинул частный сектор и стал заместителем управляющего Центробанка Канады, а затем перешел на работу в Министерство финансов в качестве старшего помощника заместителя министра. В 2007 году, в канун финансового кризиса 2008 года, он возглавил Банк Канады. Благодаря успехам на этом посту в 2013 году Карни получил предложение вернуться в Лондон — в этот раз уже в качестве главы Центробанка Англии.
Он стал первым в истории иностранцем, назначенным на эту должность, и застал два важнейших референдума в истории Великобритании: о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства (провалился) и выходе уже самого королевства из Европейского союза. На последние недели его работы в Центробанке Англии пришлось начало другого острого кризиса — пандемии COVID-19. В 2018 году Карни получил британское подданство и ирландское гражданство (впрочем, в 2025 году заявил о планах от них отказаться).
После ЦБ Англии Карни консультировал правительство Трюдо по экономическим вопросам и вернулся в частный сектор. В сентябре 2024 года канадский премьер назначил его председателем партийной рабочей группы по экономическому росту. После отставки Трюдо в январе 2025 года Карни баллотировался на первые в своей карьере выборы — внутрипартийные, где одержал уверенную победу, набрав почти 86% голосов. Вместе с должностью главы Либеральной партии он получил и премьерское кресло.
Вопрос взаимодействия с новым президентом США Дональдом Трампом и реагирования на его тарифную политику стал для канадских избирателей одним из ключевых на текущих выборах, немногим уступив лишь кризису стоимости жизни, следует из опроса Abacus. Карни называет американские пошлины «прямым нападением» на канадцев и обещает быть непреклонен: «Пути назад нет. Нам в Канаде придется выстраивать новые отношения с Соединенными Штатами».
Политик делает ставку на ответные тарифы, а также на диверсификацию торговых партнеров — так, свой первый визит в качестве главы правительства он совершил во Францию и Великобританию (впрочем, возможности по наращиванию экспорта на европейские рынки пока выглядят ограниченными, отмечает New York Times). При этом Карни не спешит с тем, чтобы заключить с США торговую сделку: по его словам, у Канады достаточно рычагов для того, чтобы занять выжидательную позицию. «Мое правительство заключит правильную сделку», — пообещал он.
Еще до вступления в должность Трамп угрожал ввести тарифы против Канады и Мексики из-за того, что те, по его словам, не предпринимают достаточных усилий по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков через общие границы. 4 марта в силу вступили 25-процентные пошлины на канадский и мексиканский импорт, однако позднее из-под их действия были выведены товары попадающие под трехстороннее торговое соглашение (USMCA).
12 марта администрация Трампа ввела 25-процентные тарифы на импортируемые сталь и алюминий (Канада — ключевой поставщик и того, и другого), а 26 марта — 25-процентные тарифы на все ввозимые в США автомобили, включая продукцию американских марок, производимую за рубежом. Причем 23 апреля Трамп пригрозил, что в скором времени может повысить ставку для импортируемых из Канады автомобилей: «Нам не нужны ваши машины, при всем уважении. Мы хотим действительно делать свои собственные машины».
Карни также пообещал оказать поддержку канадским рабочим, пострадавшим от американских тарифов, за счет средств, полученных при помощи ответных пошлин. Канадский премьер также анонсировал налоговые послабления, которые облегчат экономическое бремя для 22 млн канадцев — преимущественно со средним и низким доходами. Он также обещает увеличить вдвое темпы жилищного строительства, модернизировать систему здравоохранения и продолжить курс на снижение выбросов и использование альтернативных источников электроэнергии, говорится на сайте Либеральной партии.