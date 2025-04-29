Экс-глава Центробанка Англии сохранил пост премьер-министра Канады

Политик делает ставку на ответные тарифы, а также на диверсификацию торговых партнеров — так, свой первый визит в качестве главы правительства он совершил во Францию и Великобританию (впрочем, возможности по наращиванию экспорта на европейские рынки пока выглядят ограниченными, отмечает New York Times). При этом Карни не спешит с тем, чтобы заключить с США торговую сделку: по его словам, у Канады достаточно рычагов для того, чтобы занять выжидательную позицию. «Мое правительство заключит правильную сделку», — пообещал он.