Патрушев заявил о притязаниях Британии на Черноморский регион

Николай Патрушев, помощник президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии, высказал мнение, что Великобритания стремится усилить своё влияние в Черноморском регионе, пишет ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что Великобритания проявляет наибольшую активность в стремлении усилить своё присутствие в Черноморском регионе. Он отметил, что Великобритания уже создала «противоминную коалицию» и планирует использовать свои военно-морские силы для сопровождения торговых судов.
Ранее Патрушев заявил, что западные государства бредят сценариями ядерного апокалипсиса. Он подчеркнул, что Запад «не чурается» таких сценариев для того, чтобы сохранить «своё доминирование».