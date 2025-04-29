Патрушев заявил о притязаниях Британии на Черноморский регион

Патрушев подчеркнул, что Великобритания проявляет наибольшую активность в стремлении усилить своё присутствие в Черноморском регионе. Он отметил, что Великобритания уже создала «противоминную коалицию» и планирует использовать свои военно-морские силы для сопровождения торговых судов.