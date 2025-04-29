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Патрушев заявил о притязаниях Британии на Черноморский регион

Великобритания стремится усилить своё влияние в Черноморском регионе, отметил помощник президента Российской Федерации.

Источник: Аргументы и факты

Николай Патрушев, помощник президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии, высказал мнение, что Великобритания стремится усилить своё влияние в Черноморском регионе, пишет ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что Великобритания проявляет наибольшую активность в стремлении усилить своё присутствие в Черноморском регионе. Он отметил, что Великобритания уже создала «противоминную коалицию» и планирует использовать свои военно-морские силы для сопровождения торговых судов.

Ранее Патрушев заявил, что западные государства бредят сценариями ядерного апокалипсиса. Он подчеркнул, что Запад «не чурается» таких сценариев для того, чтобы сохранить «своё доминирование».