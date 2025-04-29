Глава МИД КНР: Пекин ожидает устранения коренных причин украинского кризиса

Китайские власти ожидают, что коренные причины украинского кризиса будет устранены, заявил глава МИД КНР Ван И на выступлении в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
«Китай приветствует все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса, ожидает, что стороны конфликта урегулируют коренные причины кризиса», сказал он на встрече министров иностранных дел государств, входящих в объединение БРИКС.
Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за скорейшее достижение мирного соглашения, которое было бы справедливым, прочным, приемлемым и обязательным для всех участников процесса. Глава ведомства призвал страны БРИКС придерживаться объективной позиции по кризису и добиваться разрешения разногласий путём диалога и переговоров.
Кроме того, по словам министра, они должны содействовать работе учреждений ООН в выполнении их обязанностей и обеспечивать предпосылки для урегулирования.
Напомним, в ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о необходимости объединить еще больше голосов, стремящихся к достижению мира на Украине, и проложить путь к преодолению кризиса.