Глава МИД КНР: Пекин ожидает устранения коренных причин украинского кризиса

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает за скорейшее достижение мирного соглашения, которое было бы справедливым, прочным, приемлемым и обязательным для всех участников процесса. Глава ведомства призвал страны БРИКС придерживаться объективной позиции по кризису и добиваться разрешения разногласий путём диалога и переговоров.