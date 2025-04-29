«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — ответил он на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования.
Патрушев указал, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее». «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — уверен помощник президента РФ. «Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — добавил он.
Глава Морской коллегии напомнил, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II. Более двух столетий со дня основания этот город был форпостом России на Черном море, занимал одно из ведущих мест в стране по количеству населения и уровню экономического развития.
«За героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя. А спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — этот город стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве. Страшнейшим “достижением” неонацистского режима стало сжигание людей в Доме профсоюзов. Порт же славного города-героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов», — описал он происходившее.