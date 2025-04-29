Патрушев указал, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее». «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — уверен помощник президента РФ. «Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — добавил он.