CNN назвал число уволенных госслужащих при Трампе

Так, по данным CNN, из Агентства по международному развитию (USAID) были уволены все служащие, в управлении общественного планирования и развития работу потеряли 83,3% сотрудников. В Минюсте остались только 48,8% служащих. Всего в отставку были отправлены сотрудники 30 ведомств.
Ранее Трамп, характеризуя прошедшие сто дней своего второго президентского срока, сказал, что его администрация побила «все рекорды, установленные предыдущими» в найме госслужащих. Подробностей он не уточнил.
После прихода к власти Трамп создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE), главой которого стал Маск. Последовала череда увольнений, в частности власти решили реорганизовать USAID, все оставшиеся сотрудники агентства будут уволены в июле и сентябре.