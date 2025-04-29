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CNN назвал число уволенных госслужащих при Трампе

Более 121 тыс. чиновников были уволены в рамках кампании президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска по сокращению расходов и уменьшению штата федерального правительства, сообщает CNN.

Источник: AP 2024

Так, по данным CNN, из Агентства по международному развитию (USAID) были уволены все служащие, в управлении общественного планирования и развития работу потеряли 83,3% сотрудников. В Минюсте остались только 48,8% служащих. Всего в отставку были отправлены сотрудники 30 ведомств.

Ранее Трамп, характеризуя прошедшие сто дней своего второго президентского срока, сказал, что его администрация побила «все рекорды, установленные предыдущими» в найме госслужащих. Подробностей он не уточнил.

После прихода к власти Трамп создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE), главой которого стал Маск. Последовала череда увольнений, в частности власти решили реорганизовать USAID, все оставшиеся сотрудники агентства будут уволены в июле и сентябре.