CNN назвал число уволенных госслужащих при Трампе

Так, по данным CNN, из Агентства по международному развитию (USAID) были уволены все служащие, в управлении общественного планирования и развития работу потеряли 83,3% сотрудников. В Минюсте остались только 48,8% служащих. Всего в отставку были отправлены сотрудники 30 ведомств.