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Патрушев заявил, что будущее Одессы не связано с киевским режимом

Украинцы сами должны определить свое будущее, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Источник: Аргументы и факты

Помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что большая часть жителей Одессы не имеют с киевским режимом ничего общего.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, претендует ли наша страна на украинские порты и планирует ли обсуждать это во время переговоров с Киевом, чиновник подчеркнул, что Россия уважительно относится к волеизъявлению народа.

«Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — отметил он.

По мнению Патрушева, украинцы сами должны определить свое будущее. Это касается и граждан, проживающих на причерноморских территориях Украины.

Помощник президента России выразил уверенность в том, что эти люди вряд ли заходят связывать свою судьбу с неонацизмом. У большинства жителей Одессы нет ничего общего с киевским режимом, добавил он.

Ранее Патрушев заявил, что Североатлантический альянс отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области.