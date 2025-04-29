Помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что большая часть жителей Одессы не имеют с киевским режимом ничего общего.
На вопрос корреспондента ТАСС о том, претендует ли наша страна на украинские порты и планирует ли обсуждать это во время переговоров с Киевом, чиновник подчеркнул, что Россия уважительно относится к волеизъявлению народа.
«Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — отметил он.
По мнению Патрушева, украинцы сами должны определить свое будущее. Это касается и граждан, проживающих на причерноморских территориях Украины.
Помощник президента России выразил уверенность в том, что эти люди вряд ли заходят связывать свою судьбу с неонацизмом. У большинства жителей Одессы нет ничего общего с киевским режимом, добавил он.
Ранее Патрушев заявил, что Североатлантический альянс отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области.