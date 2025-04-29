В США назвали российское оружие «убийцей» атомных авианосцев и катастрофой для НАТО

Военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт отмечает, что это обстоятельство оказывает влияние на международный баланс сил. До тех пор, пока США не разработают собственные гиперзвуковые вооружения и средства защиты от них, Россия сохранит преимущество, особенно в стратегически важных регионах, таких как Балтийское и Чёрное моря, а также Арктика.
«Гиперзвуковая ракета “Циркон” способна преодолеть существующие системы ПВО стран блока НАТО. Скорость — до 9 махов, что делает ракету одной из самых быстрых в мире и значительно затрудняет её перехват», — делает вывод Вайхерт.
По его словам, «Циркон», в отличие от баллистических ракет, следующих по параболическим траекториям, движется по низковысотной маневренной траектории. Ракета оснащена осколочно-фугасной боеголовкой, однако есть предположения, что гиперзвуковое оружие может получить ядерную боевую часть. Отставание США в этой сфере может привести к глобальному перевесу сил в пользу России, если разработка гиперзвукового оружия не будет ускорена, уверен эксперт. По мнению Вайхерта, «Циркон» представляет угрозу для американских атомных авианосцев ВМС. Эта разработка нарушила баланс военной мощи между США и Россией, поскольку у Вашингтона нет контрмер, подытожил колумнист.
Ранее сообщалось, что именно российская ракета «Искандер» смогла изменить ход украинского конфликта. В США сравнили наше вооружение с американским аналогом и восхитились российской ракетой. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер даже попытался найти сходства «Искандера» с ATACMS и заявил, что вооружение из Штатов является позорным провалом.