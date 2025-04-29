В США назвали российское оружие «убийцей» атомных авианосцев и катастрофой для НАТО

По его словам, «Циркон», в отличие от баллистических ракет, следующих по параболическим траекториям, движется по низковысотной маневренной траектории. Ракета оснащена осколочно-фугасной боеголовкой, однако есть предположения, что гиперзвуковое оружие может получить ядерную боевую часть. Отставание США в этой сфере может привести к глобальному перевесу сил в пользу России, если разработка гиперзвукового оружия не будет ускорена, уверен эксперт. По мнению Вайхерта, «Циркон» представляет угрозу для американских атомных авианосцев ВМС. Эта разработка нарушила баланс военной мощи между США и Россией, поскольку у Вашингтона нет контрмер, подытожил колумнист.