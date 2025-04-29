Министр, которого Хинштейн отправил рвать бурьян, устроил субботник

Ранее в ходе заседания правительства Курской области Александру Хинштейну доложили о ряде обращений жителей, касающихся неудовлетворительного состояния парка «Патриот» в Курске. Горожане сообщали о наличии сорной растительности на клумбах, а также о повреждениях плиточного покрытия на «Триумфальной арке». В ответ на это Хинштейн поручил Володько лично заняться ремонтом: восстановить плитку в парке с использованием мастерка и цемента, а также самостоятельно удалить сорняки с клумб.