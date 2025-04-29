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Министр, которого Хинштейн отправил рвать бурьян, устроил субботник

Врио министра природных ресурсов региона Александр Володько, которого ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил копать бурьян в курском парке «Патриот», сообщил, что уже занимается этим. По его слова, работа идет четко по графику. Кроме того, он объявил о проведении субботника.

Александр Володько проведет субботник в парке «Патриот».

Врио министра природных ресурсов региона Александр Володько, которого ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил копать бурьян в курском парке «Патриот», сообщил, что уже занимается этим. По его слова, работа идет четко по графику. Кроме того, он объявил о проведении субботника.

«Подготовка парка “Патриот” к 80-летию Победы ведется в соответствии с запланированным графиком работ. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна в первой половине дня вместе с врио заместителя губернатора Геннадием Бабаскиным и руководителем обслуживающей организации осмотрели состояние мемориального комплекса и обсудили дополнительные мероприятия, которые необходимо в срочном порядке провести», — написал Володько в telegram-канале.

Помимо прочего, Александр Володько отметил, что в парке покрасят лавочки и постаменты военной техники. Ремонт ступеней и гранитных плит на цокольной части фасада Храма великомученика Георгия Победоносца возьмет на себя обслуживающая организация. Володько держит ход всей работы под контролем.

Ранее в ходе заседания правительства Курской области Александру Хинштейну доложили о ряде обращений жителей, касающихся неудовлетворительного состояния парка «Патриот» в Курске. Горожане сообщали о наличии сорной растительности на клумбах, а также о повреждениях плиточного покрытия на «Триумфальной арке». В ответ на это Хинштейн поручил Володько лично заняться ремонтом: восстановить плитку в парке с использованием мастерка и цемента, а также самостоятельно удалить сорняки с клумб.