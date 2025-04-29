Российские власти довели информацию об иностранных наемниках ВСУ, погибших в Курской области, до руководства их государств, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Мы максимально провели освещение о том, сколько иностранных наемников было на территории Курской области и какое их количество погибло», — сказал он, добавив, что до иностранных государств доведены сведения о том, что их граждане занимались террористической деятельностью на территории РФ.
По словам Водолацкого, широкое освещение гибели иностранных наемников в рядах ВСУ может сократить количество иностранцев, зарабатывающих на подобных конфликтах, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о наемниках ВСУ в Курской области из Великобритании и Польши. Также посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник говорил, что среди зашедших на территорию региона иностранных боевиков были и выходцы из Нидерландов.
Отмечалось, что при освобождении села Горналь российские военные столкнулись с наемниками ВСУ из Польши, США и Турции.