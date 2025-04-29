Патрушев уверен, что у жителей Одессы нет ничего общего с киевским режимом

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — сказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и собирается ли обсуждать это в процессе урегулирования.