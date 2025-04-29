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Патрушев уверен, что у жителей Одессы нет ничего общего с киевским режимом

Патрушев отметил, что жители Украины «должны сами определять свое будущее».

Источник: Комсомольская правда

Большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с установившимся на Украине киевским режимом. Такое заявление сделал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — сказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и собирается ли обсуждать это в процессе урегулирования.

Патрушев обратил внимание, что жители Украины, в том числе проживающие на побережье Черного моря, «должны сами определять свое будущее».

«Вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — отметил помощник главы государства.

Патрушев также заявил о притязаниях Великобритании на Черноморский регион. Помощник президента РФ обратил внимание на планы Лондона сопровождать торговые суда кораблями Военно-морских сил (ВМС) Соединенного Королевства.