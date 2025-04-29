Патрушев: будущее Одессы не связано с киевским режимом

Россия уважает выбор своего населения, что подтверждается примером присоединения к ней Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, отметил Патрушев. Таким образом он ответил на вопрос о возможных претензиях РФ на украинские порты и перспективы их обсуждения в рамках урегулирования конфликта. Также Николай Патрушев напомнил, что Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II и более 200 лет оставалась важной опорой РФ на Черном море. Город занимал ведущие позиции в стране по численности населения и экономическому развитию.