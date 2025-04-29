Патрушев отметил, что жители регионов Украины сами должны определять свое будущее.
Жители Украины должны сами определять свое будущее в контексте возможного присоединения некоторых территорий к составу России. При этом, большинство одесситов не имеют никакой связи с киевскими властями, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
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«Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», — заявил Патрушев. Его слова передает ТАСС.
Россия уважает выбор своего населения, что подтверждается примером присоединения к ней Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, отметил Патрушев. Таким образом он ответил на вопрос о возможных претензиях РФ на украинские порты и перспективы их обсуждения в рамках урегулирования конфликта. Также Николай Патрушев напомнил, что Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II и более 200 лет оставалась важной опорой РФ на Черном море. Город занимал ведущие позиции в стране по численности населения и экономическому развитию.
Кроме того, за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны Одессе было присвоено звание города-героя. Однако спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — город стал местом жестоких убийств и безнаказанных преступлений на национальной почве. К одной из самых трагических страниц современной истории города Николай Патрушев отнес массовое убийство людей в Доме профсоюзов, совершенное неонацистами. В настоящее время порт Одессы используется как центр для транспортировки вооружений и база для морских диверсионных групп, заключил глава Морской коллегии.
Ранее житель Одессы Владислав Стоянов, уплывший на лодке по Днепру к бойцам ВС РФ, призвал украинцев бежать из страны. По его словам, у них становится все меньше шансов выйти живыми из конфликта. Сейчас мужчина находятся в колонии за незаконное пересечение российской границы, передает 360.ru.