Bloomberg выяснил, как действия Трампа укрепили поддержку Си Цзиньпина

Политика президента США Дональда Трампа привела к усилению поддержки китайского лидера Си Цзиньпина в Китае, сообщает Bloomberg по итогам интервью с рядом представителей деловых и политических кругов.
Введение Вашингтоном 145-процентных пошлин на импорт из Китая и ответная ставка в 125% от Пекина угрожают свести на нет торговлю между крупнейшими экономиками мира. По оценкам Bloomberg, оставаясь на нынешнем уровне, пошлины могут сократить более 80% китайского экспорта в США и уменьшить ВВП страны на 2 п.п., если предприятия не найдут новые рынки сбыта.
Тем не менее китайские власти уверены, что смогут принять достаточные стимулирующие меры, чтобы компенсировать худшие последствия, учитывая их «твердый контроль над экономикой и способность сдерживать любые беспорядки», говорится в материале.
Кроме того, призыв к борьбе «разбудил» китайскую бюрократию — чиновники, предпочитавшие держаться в тени, чтобы не попасть под чистки, теперь работают с большей эффективностью, чтобы помочь экспортерам противостоять «внешнему врагу», говорят источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Также меры поддержки местных экспортеров предпринимают китайские гиганты онлайн-торговли, такие как Alibaba, JD.com и PDD Holdings.
Многие в Китае считают, что настало время Пекина, поскольку Вашингтон «входит в штопор упадка», пишет агентство. Так, в китайском интернете часто используется фраза «товарищ Трамп строит Китай», чтобы показать, как его действия наносят вред самим Штатам.
Как говорится в статье, в краткосрочной перспективе такой патриотический настрой в Китае дает Си Цзиньпину время на поиск решения для экономики, пострадавшей еще до введения пошлин, что привело к росту недовольства в обществе. «Большинство вещей, которые китайскому правительству пришлось бы оправдывать или объяснять в связи с тяжелыми экономическими условиями, возможно, теперь они могли бы списать на введение тарифов», — отмечает Рана Миттер, заведующая кафедрой американо-азиатских отношений в Гарвардской школе Кеннеди.
В долгосрочной же перспективе действия Трампа помогают укрепить позиции Си Цзиньпина во власти и осуществлению того, что он называет «китайской мечтой о великом возрождении китайской нации». Это включает, в частности, возвращение Тайваня.
Хотя Китай открыт для переговоров с США для снижения напряженности в отношениях, в Пекине опасаются, что любые уступки приведут к новым требованиям со стороны Трампа, который будет использовать пошлины как рычаг давления. Китайские чиновники не хотят, чтобы Си Цзиньпин оказался в непредсказуемой ситуации, которая может выставить его слабым, пишет Bloomberg.
О том, что Трамп не дает полномочий американским чиновникам для ведения переговоров о торговых отношениях с Китаем, поскольку хочет лично встретиться с Си, сообщала Politico. Республиканец после введения пошлин называл китайского лидера своим другом.
18 апреля президент США выразил уверенность, что в течение трех-четырех недель Вашингтон может заключить торговые сделки со всеми странами, включая Китай. 23 апреля Трамп анонсировал «существенное» снижение пошлин для Китая, отметив, что ставка не будет нулевой. По данным The Wall Street Journal, рассматривается вариант со снижением пошлин до 50−65%. Газета писала, что решение США приняли, чтобы снизить напряженность в отношениях с Китаем.