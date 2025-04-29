Bloomberg выяснил, как действия Трампа укрепили поддержку Си Цзиньпина

Как говорится в статье, в краткосрочной перспективе такой патриотический настрой в Китае дает Си Цзиньпину время на поиск решения для экономики, пострадавшей еще до введения пошлин, что привело к росту недовольства в обществе. «Большинство вещей, которые китайскому правительству пришлось бы оправдывать или объяснять в связи с тяжелыми экономическими условиями, возможно, теперь они могли бы списать на введение тарифов», — отмечает Рана Миттер, заведующая кафедрой американо-азиатских отношений в Гарвардской школе Кеннеди.