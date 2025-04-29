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СМИ рассказали о судьбе Украины после мирного соглашения

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина в результате мирного урегулирования конфликта потеряет территории и не получит гарантии безопасности, пишет Politico.

Источник: © РИА Новости

«Кровопролитие, возможно, и закончится, но Украина из этого конфликта выйдет расчлененной страной без надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается служить опорой для европейцев», — говорится в материале.

Обозреватель также посетовал, что такой судьбы для Украины можно было бы избежать, если Запад начал бы должным образом помогать ей еще в начале боевых действий в 2022 году.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.