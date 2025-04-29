Макрон заявил, что убедил Трампа усилить давление на РФ для достижения перемирия

27 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет иметь «критически важное значение» для переговорного процесса. По его словам, за это время американская администрация примет решение, хочет ли она «продолжать участвовать в этом проекте». Рубио отметил, что в этом вопросе есть причины как для оптимизма, так и для реализма.