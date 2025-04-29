Аргентина рассекретила документы о сбежавших в страну нацистах

Правительство Аргентины опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы о сбежавших в страну после Второй мировой войны нацистах.
Как говорится в описании, архив насчитывает более 1850 документов, они стали результатом расследований, проведенных управлением иностранных дел Федеральной полиции, Государственным секретариатом разведки (SIDE) и Национальной жандармерией в период с 1950-х по 1980-е годы.
Опубликованные документы касаются «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана, который в результате операции израильской разведки был вывезен из Аргентины и казнен.
Также в архивах речь идет об «ангеле смерти из Освенцима» Йозефе Менгеле, офицерах СС Эрихе Прибке и Клаусе Барби («лионский мясник»), а также лидере хорватского националистического движения усташей Анте Павелича.
Документы касаются главы канцелярии НСДАП, личного секретаря Адольфа Гитлера Мартина Бормана. Долгое время считалось, что он сбежал из Германии в Южную Америку, однако в 1972 году его останки были обнаружены в Германии и в 1973-м правительство ФРГ признало его умершим. Несмотря на экспертизу 1998 года, которая окончательно установила, что останки принадлежали Борману, некоторые до сих пор придерживаются версии о его бегстве.
Архив содержит документы о сотруднике гестапо Вальтере Кучмане, который бежал в Аргентину и сменил имя на Педро Рикардо Ольмо. Его смогли найти в 1975 году, однако тогда он избежал ареста и экстрадиции, а в 1986 году после ареста агентами Интерпола скончался в больнице в Буэнос-Айресе от сердечного приступа.
Также аргентинские власти опубликовали более 1,2 тыс. рассекреченных президентских указов, выпущенных в период с 1957 по 2005 год. Они касаются разных вопросов, таких как покупка и продажа оружия, изменения бюджета, организация аргентинской разведки, «борьба с коммунизмом» в шестидесятых и семидесятых годах, а также другие темы национальной истории, пишет La Nacion.
Аргентинский президент Хавьер Милей поручил рассекретить и опубликовать связанные с нацистами архивы в конце марта, спустя месяц после обещания Центру Симона Визенталя обнародовать документы, связанные с финансированием так называемых «крысиных троп», по которым нацисты бежали из Европы после Второй мировой войны.