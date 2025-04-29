Аргентина рассекретила документы о сбежавших в страну нацистах

Документы касаются главы канцелярии НСДАП, личного секретаря Адольфа Гитлера Мартина Бормана. Долгое время считалось, что он сбежал из Германии в Южную Америку, однако в 1972 году его останки были обнаружены в Германии и в 1973-м правительство ФРГ признало его умершим. Несмотря на экспертизу 1998 года, которая окончательно установила, что останки принадлежали Борману, некоторые до сих пор придерживаются версии о его бегстве.