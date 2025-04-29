Путин и Лукашенко посетят мероприятия в Волгограде в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетят международный форум Великое наследие общее будущее в Волгограде. Мероприятие Союзного государства России и Белоруссии приурочено к 80-летию Великой Победы. В нем принимает участие свыше 450 делегатов почти из 20 стран, включая Россию, Белоруссию, государства СНГ, а также Кубу, Монголию, Сербию, Вьетнам и др.