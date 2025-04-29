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Путин и Лукашенко посетят мероприятия в Волгограде в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетят международный форум Великое наследие общее будущее в Волгограде. Мероприятие Союзного государства России и Белоруссии приурочено к 80-летию Великой Победы. В нем принимает участие свыше 450 делегатов почти из 20 стран, включая Россию, Белоруссию, государства СНГ, а также Кубу, Монголию, Сербию, Вьетнам и др.
Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и возложат там цветы у Вечного огня. Кроме публичных мероприятий главы государств проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.

Форум «Великое наследие — общее будущее» пройдет в Волгограде два дня и объединит усилия партнеров для сохранения исторической правды и памяти о Великой Победе. Его основная цель — сохранение и защита исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействие фальсификациям истории.