Песков: реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию пока нет

Накануне Владимир Путин объявил, что российская армия остановит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. Решение принято в честь празднования 80-летия Победы. Кремль говорил, что Россия ожидает от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение России о перемирии манипуляцией. Он считает, что прекращение огня должно действовать на постоянной основе, как минимум 30 дней.