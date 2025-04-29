Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды

«Все мероприятия, сам марафон проходит в преддверии святой для нас даты — 80-летия Великой Победы. События тех лет, беспримерный подвиг прошлых поколений России давно уже в нашей стране стали мерилом правды и справедливости, примером мужества и стойкости, истинного патриотизма и верности своему долгу», — сказал Медведев.