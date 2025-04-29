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Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

«Все мероприятия, сам марафон проходит в преддверии святой для нас даты — 80-летия Великой Победы. События тех лет, беспримерный подвиг прошлых поколений России давно уже в нашей стране стали мерилом правды и справедливости, примером мужества и стойкости, истинного патриотизма и верности своему долгу», — сказал Медведев.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.