В Госдуме допустили, что военных КНДР направят на другие участки СВО

Глава комитета Госдумы по обороне и участник делегации российских депутатов на Международном форуме «Великое наследие — общее будущее» считает, что демонстрацией признания заслуг северокорейских бойцов может быть их приглашение на Парад Победы. По мнению Картаполова, военнослужащие из КНДР должны пройти парадным расчетом по Красной площади в Москве 9 мая.