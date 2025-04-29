В Госдуме допустили, что военных КНДР направят на другие участки СВО

Парламентарий уточнил, что решение о переброске северокорейских подразделений на другие участки линии соприкосновения с ВСУ может принять только Главнокомандующий ВС РФ. Депутат считает, что такое развитие ситуации возможно.
Картаполов добавил, что в настоящее время бойцы из Северной Кореи уже «завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам». К каким именно, парламентарий не объяснил.
Глава комитета Госдумы по обороне и участник делегации российских депутатов на Международном форуме «Великое наследие — общее будущее» считает, что демонстрацией признания заслуг северокорейских бойцов может быть их приглашение на Парад Победы. По мнению Картаполова, военнослужащие из КНДР должны пройти парадным расчетом по Красной площади в Москве 9 мая.
«Я пока не знаю, но, если бы они приняли участие, я считаю, было бы правильно», — приводит слова депутата «Интерфакс».
28 апреля об участии корейских военнослужащих в освобождении Курской области от войск ВСУ сообщил президент России Владимир Путин, выразив благодарность бойцам Корейской Народной Армии и главе КНДР Ким Чен Ыну за помощь.