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В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия.

Источник: © РИА Новости

«На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев», — сказал Медведев на марафоне «Знание. Первые».

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.