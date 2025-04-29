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Медведев назвал бессмысленные ядерные бомбардировки США символом возмездия

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бессмысленные ядерные бомбардировки Японии стали для США символом возмездия.

Источник: AP 2024

«В мае американцы, кстати, отмечают всего лишь День памяти и примирения, как известно, а с гораздо большей помпой Соединенные Штаты празднуют 2 сентября, день капитуляции Японии во Второй мировой войне. Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он добавил, что сам по себе удар с большой высоты был для Америки «абсолютно безопасен, а исход битвы никаких сомнений не вызывал».

«Причем армейская верхушка противника практически не пострадала. Кровь и радиоактивный пепел использовали для устрашения и демонстрации ядерной мощи», — подчеркнул Медведев.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.