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Медведев: команда Трампа дает надежду на переговоры между США и РФ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп — человек с яркими и парадоксальными чертами характера, в его команде есть профессионалы и харизматики. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, все это оставляет возможность для переговоров между Россией и США.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Нынешнее руководство США отличается от европейцев, как известно Дональд Трамп — человек с яркими и иногда весьма парадоксальными чертами характера, но нельзя не признать — в его команде есть профессионалы, харизматики — личности. Это внушает робкие, осторожные надежды на возможность переговорного процесса. А вот европейские лидеры — трусливые и бесхребетные марионетки», — заявил Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».