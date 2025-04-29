Медведев: команда Трампа дает надежду на переговоры между США и РФ

«Нынешнее руководство США отличается от европейцев, как известно Дональд Трамп — человек с яркими и иногда весьма парадоксальными чертами характера, но нельзя не признать — в его команде есть профессионалы, харизматики — личности. Это внушает робкие, осторожные надежды на возможность переговорного процесса. А вот европейские лидеры — трусливые и бесхребетные марионетки», — заявил Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».