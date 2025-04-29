СМИ: Израиль отверг предложение о пятилетнем перемирии в секторе Газа

В марте Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое между ним и ХАМАС в январе. С тех пор в результате возобновившихся израильских атак погибли 2222 палестинца, а 5751 человек получили ранения, сообщили в понедельник органы здравоохранения Газы. По их данным, с начала войны в октябре 2023 года число погибших в Газе возросло до 52 314 человек, а 117 792 человека получили ранения.