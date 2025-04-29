СМИ: Израиль отверг предложение о пятилетнем перемирии в секторе Газа

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил местным СМИ, что Израиль «официально отклонил это предложение», говорится в статье.
Некоторые арабские государства выдвигают идеи, такие как прекращение войны на пять лет. Нет никаких шансов, что мы согласимся на временное перемирие с ХАМАС, которое позволит ему перевооружиться, восстановиться и с новой силой продолжить войну против Израиля.
«Синьхуа» со ссылкой на источник в египетской службе безопасности пишет, что в субботу делегация ХАМАС под руководством Халиля аль-Хайя договорилась в Каире об освобождении всех израильских заложников в обмен на пятилетнее перемирие.
По данным израильских властей, в Газе остаются 59 заложников, в том числе 58 из 251 человека, захваченных ХАМАС во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. Израильские военные подтвердили, что как минимум 35 заложников из тех, кто все еще удерживается, считаются мертвыми, уточняется в статье.
В марте Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое между ним и ХАМАС в январе. С тех пор в результате возобновившихся израильских атак погибли 2222 палестинца, а 5751 человек получили ранения, сообщили в понедельник органы здравоохранения Газы. По их данным, с начала войны в октябре 2023 года число погибших в Газе возросло до 52 314 человек, а 117 792 человека получили ранения.