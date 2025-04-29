Медведев призвал создать альтернативу МУС

«Совершенно очевидно, что с этой ролью не сможет справиться Международный уголовный суд. Это странная, по сути вырождающаяся международная структура, за последние годы окончательно расписалась в своей ангажированности и даже бессилии. Международному сообществу нужно создать новую структуру, альтернативную этому самому гаагскому суду, а его юрисдикцию надо распространить на преступления геноцида, военные преступления преступления против человечности, а также на акты терроризма», — сказал Медведев.