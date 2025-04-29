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Медведев призвал создать альтернативу МУС

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мировому сообществу нужно создать альтернативу Международному уголовному суду (МУС), заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2024

Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

«Совершенно очевидно, что с этой ролью не сможет справиться Международный уголовный суд. Это странная, по сути вырождающаяся международная структура, за последние годы окончательно расписалась в своей ангажированности и даже бессилии. Международному сообществу нужно создать новую структуру, альтернативную этому самому гаагскому суду, а его юрисдикцию надо распространить на преступления геноцида, военные преступления преступления против человечности, а также на акты терроризма», — сказал Медведев.

По его мнению, международное сотрудничество в рамках этого органа позволило бы такие преступления предотвращать.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.