Медведев призвал создать альтернативу МУС

Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Совершенно очевидно, что с этой ролью не сможет справиться Международный уголовный суд. Это странная, по сути вырождающаяся международная структура, за последние годы окончательно расписалась в своей ангажированности и даже бессилии. Международному сообществу нужно создать новую структуру, альтернативную этому самому гаагскому суду, а его юрисдикцию надо распространить на преступления геноцида, военные преступления преступления против человечности, а также на акты терроризма», — сказал Медведев.
По его мнению, международное сотрудничество в рамках этого органа позволило бы такие преступления предотвращать.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.