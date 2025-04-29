Суд ЕС обязал Мальту прекратить выдачу «золотых паспортов»

Суд ЕС признал нарушающей европейское законодательство схему выдачи «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну отказаться от этой практики, передает Financial Times.
«Государство — член [Евросоюза] не может предоставлять гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — говорится в решении суда.
В 2023 году Европейская комиссия обратилась в суд из-за программы Мальты, которая подразумевает выдачу гражданства в обмен на инвестиции. Брюссель счел, что продажа паспортов подрывает «суть гражданства ЕС», которое основано на взаимном доверии между странами — членами союза. Люди, обретя мальтийское гражданство, получают право жить и работать в любой стране ЕС, а также голосовать на европейских выборах.
Под давлением Брюсселя ранее Болгария и Кипр отменили свои программы «золотых паспортов». Мальта же решила только ужесточить ее условия, указав, что получить гражданство можно будет только через один-три года в статусе резидента. В ЕС считают, что подобные схемы создают риски коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в конце 2013 года. Обладатель мальтийского гражданства может свободно передвигаться по территории Евросоюза. Чтобы получить гражданство островного государства, необходимо было внести от €600 тыс. до €700 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €700 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также сделать благотворительный взнос от €10 тыс. в неправительственную организацию.
От соискателя гражданства не требуется проживать на территории Мальты: посетить ее потребуется для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы.
В списках получателей мальтийского гражданства в предыдущие годы были имена состоятельных россиян и их полных тезок — основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова, бывшего гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева и др. В марте 2022 года Мальта приостановила выдачу «золотых паспортов» россиянам и белорусам.