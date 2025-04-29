Суд ЕС обязал Мальту прекратить выдачу «золотых паспортов»

Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в конце 2013 года. Обладатель мальтийского гражданства может свободно передвигаться по территории Евросоюза. Чтобы получить гражданство островного государства, необходимо было внести от €600 тыс. до €700 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €700 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также сделать благотворительный взнос от €10 тыс. в неправительственную организацию.