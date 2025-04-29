Bloomberg: Иран приманивает Трампа триллионными стимулами на переговорах о ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на прошлой неделе заявил, что новая ядерная сделка с США может предоставить американским компаниям доступ к «экономическим возможностям на триллион долларов» в стране с населением около 90 млн человек и одними из крупнейших в мире запасами нефти и газа, говорится в статье. Более того, Аракчи предположил, что ядерная программа Ирана сама по себе может стать объектом инвестиций США и привести к потенциальным контрактам на «десятки миллиардов долларов». Это, на его взгляд, станет подспорьем для испытывающей трудности ядерной отрасли США.
Как отмечает Bloomberg, такая стратегия Ирана перекликается со стратегией России на переговорах с США о прекращении боевых действий на Украине. Трамп ранее говорил об экономическом потенциале Ирана и даже попросил Владимира Путина помочь в переговорах с Тегераном, пишет издание.
По мнению аналитика Kpler Хомаюна Фалакшахи, у Ирана сейчас «не так много козырей на руках». В стране усиливаются экономический и топливно-энергетический кризисы, нефтегазовая отрасль Ирана серьезно пострадала, проиранские прокси в регионе (ХАМАС, «Хезболла») ослаблены, с 2018 года иранский риал рухнул к доллару на 90%, в отношении страны действует множество первичных и вторичных санкций, поэтому Тегеран в ходе переговоров попытается заманить Вашингтон триллионными экономическими стимулами.
Согласно Bloomberg, экономические возможности на триллион долларов в противовес катастрофической войне на триллион долларов могут склонить президента Трампа к сделке, но добиться экономического сотрудничества между двумя давними противниками будет непросто. Это потребует значительных уступок со стороны Ирана и серьезного давления со стороны Трампа, предполагается в статье.