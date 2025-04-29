Bloomberg: Иран приманивает Трампа триллионными стимулами на переговорах о ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на прошлой неделе заявил, что новая ядерная сделка с США может предоставить американским компаниям доступ к «экономическим возможностям на триллион долларов» в стране с населением около 90 млн человек и одними из крупнейших в мире запасами нефти и газа, говорится в статье. Более того, Аракчи предположил, что ядерная программа Ирана сама по себе может стать объектом инвестиций США и привести к потенциальным контрактам на «десятки миллиардов долларов». Это, на его взгляд, станет подспорьем для испытывающей трудности ядерной отрасли США.