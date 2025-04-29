Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире

«Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире», — отметил он в интервью радиостанции Fox News.
Уолтц напомнил, что Киеву были направлены «миллиарды» средств, и выразил сомнение по поводу того, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор.
«Их (средства — ред.) нужно тщательно контролировать», — добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в свою очередь посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность.