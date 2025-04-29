Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран в мире

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

Источник: AP 2024

«Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире», — отметил он в интервью радиостанции Fox News.

Уолтц напомнил, что Киеву были направлены «миллиарды» средств, и выразил сомнение по поводу того, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор.

«Их (средства — ред.) нужно тщательно контролировать», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в свою очередь посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность.