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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что парламент страны проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС).

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий пост опубликован на странице дипломата в соцсети X.

Сийярто подчеркнул, что, принимая это решение, Венгрия отказывается быть частью «политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета».

3 апреля премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство приняло решение выйти из состава МУС. Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что этот суд, по мнению венгерских властей, стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху в свою очередь назвал смелым и принципиальным соответствующее решение Венгрии.

Позднее Сийярто сообщил, что внес в парламент законопроект о выходе страны из МУС.