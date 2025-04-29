Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Соответствующий пост опубликован на странице дипломата в соцсети X.
Сийярто подчеркнул, что, принимая это решение, Венгрия отказывается быть частью «политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета».
3 апреля премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство приняло решение выйти из состава МУС. Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что этот суд, по мнению венгерских властей, стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Нетаньяху в свою очередь назвал смелым и принципиальным соответствующее решение Венгрии.
Позднее Сийярто сообщил, что внес в парламент законопроект о выходе страны из МУС.