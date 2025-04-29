Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

3 апреля премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство приняло решение выйти из состава МУС. Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что этот суд, по мнению венгерских властей, стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.