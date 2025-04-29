Сохранивший пост премьера Канады Карни пообещал противостоять США

В своем выступлении после объявления предварительных результатов голосования он сказал, что инициирует проведение переговоров с американским лидером.
«Нужно будет обсудить с Трампом вопросы будущих отношений двух суверенных государств в сферах экономики и безопасности», — цитирует Карни «Интерфакс» со ссылкой на канадский телеканал CBC. Премьер-министр добавил, что не позволит Белому дому претендовать на канадские земли и ресурсы.
Политик обратил внимание, что уже длительное время предупреждает сограждан о том, что Штаты имеют притязания на землю, ресурсы и воду Канады. Он уверен, что это «не пустые угрозы», а Дональд Трамп действительно имеет цель присвоить природные богатства и территории северного соседа.
«Не бывать этому никогда. Но мы должны осознавать реальность — наш мир кардинально изменился», — подчеркнул Карни.
В своей послевыборной речи лидер Либеральной партии несколько раз акцентировал внимание на сложностях в канадско-американских отношениях. Он пообещал, что под его руководством Канада перестанет зависеть от американской экономики и повышение пошлин со стороны Штатов больше не будет оказывать на страну существенного влияния.
«Мы выиграем эту торговую войну и построим самую сильную экономику среди стран “группы семи”», — заверил Марк Карни.
В Канаде 28 апреля состоялись выборы в нижнюю палату парламента. По предварительным данным, Либеральная партия, которую возглавляет Карни, набрала 43,5% голосов.
Ранее Марк Карни объявил, что Канада не будет отвечать США по принципу «доллар за доллар» в ответ на повышение тарифов на импорт. Канадский премьер призвал признать, что экономика Штатов в 10 раз масштабнее канадской. Политик уточнил, что Канада примет ответные действия, которые нанесут ущерб экономике соседа, но не повлияют негативно на экономическую ситуацию в стране.