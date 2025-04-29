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Сохранивший пост премьера Канады Карни пообещал противостоять США

Марк Карни, который продолжит занимать пост главы правительства Канады как лидер победившей на парламентских выборах Либеральной партии, заявил, что не допустит притязаний Вашингтона на территорию и ресурсы страны, а также намерен одержать верх в торговой войне с США и усилить экономическую мощь Канады.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В своем выступлении после объявления предварительных результатов голосования он сказал, что инициирует проведение переговоров с американским лидером.

«Нужно будет обсудить с Трампом вопросы будущих отношений двух суверенных государств в сферах экономики и безопасности», — цитирует Карни «Интерфакс» со ссылкой на канадский телеканал CBC. Премьер-министр добавил, что не позволит Белому дому претендовать на канадские земли и ресурсы.

Политик обратил внимание, что уже длительное время предупреждает сограждан о том, что Штаты имеют притязания на землю, ресурсы и воду Канады. Он уверен, что это «не пустые угрозы», а Дональд Трамп действительно имеет цель присвоить природные богатства и территории северного соседа.

«Не бывать этому никогда. Но мы должны осознавать реальность — наш мир кардинально изменился», — подчеркнул Карни.

В своей послевыборной речи лидер Либеральной партии несколько раз акцентировал внимание на сложностях в канадско-американских отношениях. Он пообещал, что под его руководством Канада перестанет зависеть от американской экономики и повышение пошлин со стороны Штатов больше не будет оказывать на страну существенного влияния.

«Мы выиграем эту торговую войну и построим самую сильную экономику среди стран “группы семи”», — заверил Марк Карни.

В Канаде 28 апреля состоялись выборы в нижнюю палату парламента. По предварительным данным, Либеральная партия, которую возглавляет Карни, набрала 43,5% голосов.

Ранее Марк Карни объявил, что Канада не будет отвечать США по принципу «доллар за доллар» в ответ на повышение тарифов на импорт. Канадский премьер призвал признать, что экономика Штатов в 10 раз масштабнее канадской. Политик уточнил, что Канада примет ответные действия, которые нанесут ущерб экономике соседа, но не повлияют негативно на экономическую ситуацию в стране.