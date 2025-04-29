Сохранивший пост премьера Канады Карни пообещал противостоять США

В своей послевыборной речи лидер Либеральной партии несколько раз акцентировал внимание на сложностях в канадско-американских отношениях. Он пообещал, что под его руководством Канада перестанет зависеть от американской экономики и повышение пошлин со стороны Штатов больше не будет оказывать на страну существенного влияния.