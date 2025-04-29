Axios: Белый дом разрабатывает стратегию на случай попытки импичмента Трампа

По его данным, Трамп, будучи единственным американским лидером, против которого дважды был инициирован импичмент, и его команда прекрасно понимают, насколько этот процесс может повлиять на Белый дом и остановить повестку дня президента. Угроза еще одного импичмента мотивировала американскую администрацию на скорейшее проведение как можно большего числа намеченных законопроектов до промежуточных выборов в 2026 году, говорится в публикации.