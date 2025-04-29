Axios: Белый дом разрабатывает стратегию на случай попытки импичмента Трампа

По его данным, Трамп, будучи единственным американским лидером, против которого дважды был инициирован импичмент, и его команда прекрасно понимают, насколько этот процесс может повлиять на Белый дом и остановить повестку дня президента. Угроза еще одного импичмента мотивировала американскую администрацию на скорейшее проведение как можно большего числа намеченных законопроектов до промежуточных выборов в 2026 году, говорится в публикации.
Как считает один из советников хозяина Белого дома Джон Маклафлин, возможность импичмента — это «громкий призыв» к республиканцам в Палате представителей отложить в сторону разногласия и поддержать экономическую платформу Трампа, прежде всего реализовать его план по продлению налоговых льгот от 2017 года.
Усилия демократов
Об инициировании процедуры импичмента в отношении Трампа заявил член Палаты представителей Шри Танедар (демократ от штата Мичиган). В своем видеообращении он обвинил главу государства в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть, призвав коллег поддержать инициативу.
В общей сложности конгрессмен выдвинул семь обвинений. В числе прочего, по мнению законодателя, Трамп злоупотребляет исполнительной властью, препятствует правосудию, угрожает военным вторжением суверенным странам и посягает на свободу слова, противодействуя своим критикам и СМИ. Кроме того, Танедар обвинил президента в тирании, коррупции, а также в учреждении «незаконных органов», так как тот создал ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и «наделил [главу DOGE] Илона Маска правом в одностороннем порядке нарушать конституцию».
Ранее о планах инициировать процедуру импичмента президента заявлял другой конгрессмен Эл Грин (демократ от штата Техас). Еще во время первого срока Трампа законодатель неоднократно вносил документы с предложением отстранить его от власти, но все попытки оказались провальными.
В настоящий момент Республиканская партия, которая поддерживает Трампа, обладает большинством как в Сенате, так и в Палате представителей Конгресса, что делает попытку импичмента практически невозможной.
Трамп является первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды. Оба случая имели место во время его первого президентского срока, в 2019 и 2021 годах, и были отклонены в Сенате.
Детали процедуры
Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, в том числе президента, если «они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках». «Исключительной прерогативой» формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены могут предложить провести голосование относительно того, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета палаты, где проводится изучение обвинений. В случае подтверждения их оснований готовится фактическое обвинительное заключение.
После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение полного состава Палаты представителей. Для его утверждения требуется простое большинство голосов. В случае положительного решения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.