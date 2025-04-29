Уолц: Трамп готов оказать давление на Россию и Украину

«Президент полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — сказал Майк Уолц в интервью Fox News. «Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация. Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс», — отметил он.