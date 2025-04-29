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Уолц: Трамп готов оказать давление на Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп намерен завершить российско-украинский конфликт и готов оказать необходимое давление на Россию и Украину, чтобы добиться результата. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.

Источник: Reuters

«Президент полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — сказал Майк Уолц в интервью Fox News. «Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация. Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс», — отметил он.

Дональд Трамп говорил, что оказывает «большое давлению на Россию». Отвечая на вопрос о возможном ужесточении сакнций против РФ, он призывал дождаться результатов переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что для окончательного завершения российско-украинского конфликта требуются уступки со стороны Москва и Киева.