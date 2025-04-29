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NYT: Киев в 3,5 раза увеличит беспилотные войска на случай отказа США от военной помощи

Украина начала применять на линии фронта новую стратегию. Она делает ставку на БПЛА отечественного производства, опасаясь сокращения поставок американского оружия и повсеместного уклонения от призыва, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, провал мирных переговоров или возможное решение США о прекращении военной помощи сделает Украину уязвимой на фронте и далеко за его пределами. В этом случае украинцам останется рассчитывать лишь на свою новую стратегию.

Как пишет NYT, на Украине активно развивают программу под названием «Линия дронов».

В рамках этой программы четыре батальона дроноводов будут преобразованы в полки, численность каждого из которых увеличится примерно с 700 до 2500 операторов БПЛА.

По данным издания, применение дронов на линии фронта приводит примерно к 70% всех потерь с обеих сторон. Это больше, чем потери от всех других видов оружия вместе взятых, включая танки, гаубицы, минометы и фугасные снаряды.

«Линия дронов» разрабатывается с осени прошлого года, но официально о ней было объявлено в феврале этого года. Она является «планом Б» Киева на случай провала переговоров о прекращении боевых действий, утверждает NYT.

Но для появления и развития этой программы у Киева есть и другая причина: серьезное ослабление его вооруженных сил после более чем трех лет боевых действий. Согласно NYT, у украинцев упала мотивация вступать в армию, а уклонение от призыва стало широко распространенным явлением.

Хотя дроны не заменят войска, набрать людей на должности операторов БПЛА гораздо проще, чем найти пехотинцев.

За счет расширенного применения беспилотников Украина рассчитывает ограничить прямые боевые действия и сократить потери живой силы.

Цель данной стратегии состоит в том, чтобы «блокировать большую часть фронта» и поддерживать ВСУ без помощи США, а со временем — «накрыть всю линию фронта» беспилотниками, отмечается в статье.