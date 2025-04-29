NYT: Киев в 3,5 раза увеличит беспилотные войска на случай отказа США от военной помощи

Но для появления и развития этой программы у Киева есть и другая причина: серьезное ослабление его вооруженных сил после более чем трех лет боевых действий. Согласно NYT, у украинцев упала мотивация вступать в армию, а уклонение от призыва стало широко распространенным явлением.